La grotte des Loubières à Gorbio Gorbio Alpes-Maritimes

Gorbio 06500

Des tessons de céramique ont été retrouvés dans cette grotte datant de la fin du Néolithique ainsi que l’Âge du Cuivre, du Bronze ancien et du bronze moyen. La découverte de restes squelettiques indique que la grotte a été utilisée comme lieu de sépulture

English : The Loubières cave in Gorbio

Located on the Loubière plateau, some shards of ceramic were found in this cave, dating back to the end of Neolithic Age, as well as the Copper Age, the late Bronze Age and middle Bronze Age. The discovery of skeletal remains indicates that the cave was used as a burial site.

Deutsch :

In der Höhle wurden Keramikscherben aus dem späten Neolithikum sowie aus der Kupfer-, Früh- und Mittelbronzezeit gefunden. Der Fund von Skelettresten deutet darauf hin, dass die Höhle als Begräbnisstätte genutzt wurde

Italiano :

Questa grotta, situata sull’altopiano della Loubière, ha consegnato frammenti di ceramica del neolitico finale e dell’età del rame, dell’età del bronzo antica e dell’età del bronzo media. La scoperta di ossa umane indica un uso del sito come grotta sepolcrale.

Español :

En esta cueva se han encontrado fragmentos de cerámica que se remontan a finales del Neolítico, así como a la Edad del Cobre, el Bronce temprano y el Bronce medio. El descubrimiento de restos óseos indica que la cueva se utilizaba como lugar de enterramiento

