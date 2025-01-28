La grotte d’Harpea Estérençuby Pyrénées-Atlantiques

La grotte d’Harpea Estérençuby Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La grotte d’Harpea A pieds Difficile

La grotte d’Harpea 64220 Estérençuby Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Véritable curiosité géologique du Pays basque, la grotte d’Harpea est la destination pittoresque de la commune d’Estérençuby. Elle mérite grandement de porter le rôle principal d’un épisode de vos randonnées en Basse Navarre.

Difficile

English : La grotte d’Harpea

A real geological curiosity in the Basque Country, the Harpea cave is a picturesque destination in the town of Estérençuby. It deserves to be the main part of an episode of your hikes in Lower Navarre.

Deutsch : La grotte d’Harpea

Die Harpea-Höhle ist eine echte geologische Sehenswürdigkeit im Baskenland und ein malerisches Ziel in der Gemeinde Estérençuby. Sie verdient es sehr, die Hauptrolle in einer Episode Ihrer Wanderungen in Baja Navarra zu spielen.

Italiano :

La grotta di Harpea è una vera e propria curiosità geologica dei Paesi Baschi ed è una meta pittoresca nel comune di Estérençuby. Merita di essere l’elemento principale delle vostre passeggiate nella Bassa Navarra.

Español : La grotte d’Harpea

La cueva de Harpea es una verdadera curiosidad geológica en el País Vasco y es un destino pintoresco en el municipio de Estérençuby. Merece ser el protagonista de sus paseos por la Baja Navarra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine