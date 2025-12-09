La Guerre des Boutons Landresse Doubs

La Guerre des Boutons A pieds Facile

La Guerre des Boutons Mairie de Landresse 25530 Landresse Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Cette balade vous fait découvrir les paysages de la Guerre des Boutons de Louis Pergaud.

Facile

https://explore.doubs.fr/trek/289

English :

This walk takes you through the landscapes of Louis Pergaud’s La Guerre des Boutons.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung lernen Sie die Landschaften aus Louis Pergauds Der Krieg der Knöpfe kennen.

Italiano :

Questa passeggiata vi porta attraverso i paesaggi de La Guerre des Boutons di Louis Pergaud.

Español :

Este paseo le llevará por los paisajes de La Guerre des Boutons de Louis Pergaud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data