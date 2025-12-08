La guerre des guidons Chaux-lès-Passavant Doubs

La guerre des guidons Gravel bike Difficile

La guerre des guidons Abbaye de la Grâce-Dieu 25530 Chaux-lès-Passavant Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 36320.0 Tarif :

Une belle échappée sur les traces des paysages historiques de La Guerre des Boutons . Rivière, cascade, étang, grotte et points de vue parsèment ce parcours mi-chemin mi-route au joli relief.

English :

A beautiful escape in the footsteps of the historic landscapes from La Guerre des Boutons . Rivers, waterfalls, ponds, caves and viewpoints dot this trail, which is half road and half track.

Deutsch :

Eine schöne Flucht auf den Spuren der historischen Landschaften aus La Guerre des Boutons (Der Krieg der Knöpfe). Ein Fluss, ein Wasserfall, ein Teich, eine Höhle und Aussichtspunkte säumen diese Strecke, die halb Weg, halb Straße ist und ein schönes Relief aufweist.

Italiano :

Una grande fuga sulle tracce dei paesaggi storici de La Guerre des Boutons . Fiumi, cascate, stagni, grotte e punti panoramici punteggiano questo percorso, per metà strada e per metà pista, con i suoi attraenti rilievi.

Español :

Una gran escapada tras las huellas de los paisajes históricos de La Guerre des Boutons . Ríos, cascadas, estanques, grutas y miradores salpican esta ruta, mitad carretera y mitad pista, de atractivo relieve.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data