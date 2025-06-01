La haute vallée de l’Automne Vez Oise

L’Automne, qui prend sa source près de Villers-Cotterêts, serpente à travers marais, prairies et peupleraies. Eglises romanes et gothiques, chapelles, abbayes, manoirs, châteaux et fermes anciennes évoquent, au fil de l’eau, l’histoire des villages perchés sur les coteaux.

Vez tire son nom de Vadum, devenu Vedum, mot latin qui signifie gué . Considéré comme la capitale primitive du Valois, le village arbore fièrement son château féodal construit en 1214 par Raoul d’Estrées. De 1421 à 1429, les Anglais occupent Vez et en 1430 Jeanne d’Arc séjourne dans la forteresse.

Autumn, which has its source near Villers-Cotterêts, meanders through marshes, meadows and poplar groves. Romanesque and Gothic churches, chapels, abbeys, manor houses, castles and old farms evoke, along the water, the history of the villages perched on the hillsides.

Vez takes its name from Vadum, which became Vedum, a Latin word meaning « ford ». Considered the primitive capital of the Valois, the village proudly displays its feudal castle built in 1214 by Raoul d’Estrées. From 1421 to 1429, the English occupied Vez and in 1430 Joan of Arc stayed in the fortress.

Der Fluss Automne, der in der Nähe von Villers-Cotterêts entspringt, schlängelt sich durch Sümpfe, Wiesen und Pappelwälder. Romanische und gotische Kirchen, Kapellen, Abteien, Herrenhäuser, Schlösser und alte Bauernhöfe erinnern im Laufe des Wassers an die Geschichte der Dörfer, die auf den Hügeln thronen.

Vez hat seinen Namen von Vadum, das zu Vedum wurde, einem lateinischen Wort, das « Furt » bedeutet. Das Dorf gilt als die ursprüngliche Hauptstadt des Valois und trägt stolz sein feudales Schloss, das 1214 von Raoul d’Estrées erbaut wurde. Von 1421 bis 1429 besetzten die Engländer Vez und 1430 hielt sich Jeanne d’Arc in der Festung auf.

L’Automne, che nasce vicino a Villers-Cotterêts, serpeggia tra paludi, prati e pioppeti. Chiese romaniche e gotiche, cappelle, abbazie, manieri, castelli e antiche fattorie evocano la storia dei villaggi arroccati sulle colline.

Vez prende il nome da Vadum, che è diventato Vedum, una parola latina che significa « guado ». Considerato la capitale originaria dei Valois, il villaggio mostra con orgoglio il suo castello feudale costruito nel 1214 da Raoul d’Estrées. Dal 1421 al 1429 gli inglesi occuparono Vez e nel 1430 Giovanna d’Arco soggiornò nella fortezza.

El Automne, que nace cerca de Villers-Cotterêts, serpentea entre pantanos, praderas y alamedas. Iglesias románicas y góticas, capillas, abadías, casas solariegas, castillos y antiguas granjas evocan la historia de los pueblos encaramados en las laderas.

Vez toma su nombre de Vadum, que se convirtió en Vedum, palabra latina que significa « vado ». Considerada la capital original de los Valois, la villa muestra con orgullo su castillo feudal construido en 1214 por Raúl de Estrées. De 1421 a 1429, los ingleses ocuparon Vez y en 1430 Juana de Arco se alojó en la fortaleza.

