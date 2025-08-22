La Haye d’Aubenton Aubenton Aisne

La Haye d’Aubenton En VTT

La Haye d’Aubenton Face au portail de l’église d’Aubenton 02500 Aubenton Aisne Hauts-de-France

Vallonné, ce parcours facile à VTT démarre à Aubenton, ancienne étape pour le commerce des vins venus de Flandre et patrie de Jean Mermoz. La forêt traversée, la Haye d’Aubenton, composée essentiellement de chênes, hêtres, charmes et frênes, abrite un gibier abondant.

English :

This easy mountain bike route starts in Aubenton, a former stopover for the wine trade from Flanders and home of Jean Mermoz. The forest you pass through, the Haye d’Aubenton, is mainly composed of oaks, beeches, hornbeams and ash trees and is home to abundant game.

Deutsch :

Diese leichte Mountainbike-Strecke beginnt in Aubenton, einer alten Etappe für den Handel mit Weinen aus Flandern und Heimat von Jean Mermoz. Der Wald, den Sie durchqueren, der Haye d’Aubenton, besteht hauptsächlich aus Eichen, Buchen, Hainbuchen und Eschen und beherbergt ein reiches Wildvorkommen.

Italiano :

Questo facile percorso in mountain bike parte da Aubenton, antica tappa del commercio del vino delle Fiandre e casa di Jean Mermoz. La foresta che attraversiamo, la Haye d’Aubenton, è composta principalmente da querce, faggi, carpini e frassini e ospita una grande quantità di selvaggina.

Español :

Esta sencilla ruta en bicicleta de montaña comienza en Aubenton, antigua escala del comercio del vino de Flandes y hogar de Jean Mermoz. El bosque que atravesamos, la Haye d’Aubenton, está formado principalmente por robles, hayas, carpes y fresnos y alberga una abundante caza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-01 par Agence Aisne Tourisme