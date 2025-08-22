La Hottée du Diable a V.T.T. Fère-en-Tardenois Aisne

La Hottée du Diable a V.T.T. En VTT

La Hottée du Diable a V.T.T. Du calvaire à la sortie de Fère 02130 Fère-en-Tardenois Aisne Hauts-de-France

Cette promenade familiale emprunte les chemins d’exploitation et les petites routes autour de Fère, patrie de la famille Claudel, dont on peut encore voir la maison. En hors circuit pédestre, la Hottée du Diable est un chaos gréseux, offrant un point de vue imprenable sur la vaste lande du Tardenois.

English :

This family walk follows the farm tracks and small roads around Fère, home of the Claudel family, whose house can still be seen. Off the pedestrian circuit, the Hottée du Diable is a sandstone chaos, offering a breathtaking view of the vast Tardenois moorland.

Deutsch :

Diese Familienwanderung führt über Wirtschaftswege und kleine Straßen rund um Fère, der Heimat der Familie Claudel, deren Haus noch heute zu sehen ist. Die Hottée du Diable ist ein Sandsteinchaos, von dem aus Sie einen herrlichen Blick auf die weite Heidelandschaft des Tardenois haben.

Italiano :

Questa passeggiata per famiglie segue i sentieri agricoli e le stradine intorno a Fère, patria della famiglia Claudel, la cui casa è ancora visibile. L’Hottée du Diable è un caos di arenaria che offre una vista senza ostacoli sulla vasta brughiera del Tardenois.

Español :

Este paseo familiar recorre los caminos de las granjas y las pequeñas carreteras que rodean Fère, hogar de la familia Claudel, cuya casa aún puede verse. La Hottée du Diable es un caos de piedra arenisca que ofrece una vista sin obstáculos del vasto páramo de Tardenois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-09-06 par Agence Aisne Tourisme