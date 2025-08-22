La Hottée du Diable Coincy Aisne
La Hottée du Diable vendredi 1 mai 2026.
La Hottée du Diable
02210 Coincy Aisne Hauts-de-France
Le chaos de grès de la Hottée du Diable, vestige de l’époque où la mer recouvrait les terres picardes, dégage une étrange ambiance. Les échos du bois et le murmure du vent dans le feuillage résonnent comme une lointaine psalmodie druidique ou comme l’invitation de quelques fées ou lutins à la découverte d’un site au patrimoine exceptionnel 190 espèces de plantes et 38 d’oiseaux y ont été recensées.
English :
The sandstone chaos of the Hottée du Diable, a remnant of the time when the sea covered the Picardy lands, exudes a strange atmosphere. The echoes of the wood and the murmur of the wind in the foliage resound like a distant druidic psalmody or like an invitation from some fairies or elves to discover a site with an exceptional heritage: 190 species of plants and 38 bird species have been recorded there.
Deutsch :
Das Sandsteinchaos der Hottée du Diable, ein Überbleibsel aus der Zeit, als das Meer das Land der Picardie bedeckte, verströmt eine seltsame Atmosphäre. Das Echo des Waldes und das Flüstern des Windes in den Blättern klingen wie ein entfernter Druidenpsalmodie oder wie die Einladung einiger Feen oder Kobolde, einen Ort mit einem außergewöhnlichen Kulturerbe zu entdecken: 190 Pflanzen- und 38 Vogelarten wurden hier gezählt.
Italiano :
Il caos di arenaria dell’Hottée du Diable, vestigia dell’epoca in cui il mare ricopriva le terre della Piccardia, emana una strana atmosfera. Gli echi del bosco e il mormorio del vento tra le fronde risuonano come una lontana salmodia druidica o come l’invito di qualche fata o folletto a scoprire un sito dal patrimonio eccezionale: vi sono state censite 190 specie di piante e 38 specie di uccelli.
Español :
El caos de arenisca de la Hottée du Diable, vestigio de la época en que el mar cubría las tierras de Picardía, desprende una atmósfera extraña. Los ecos del bosque y el murmullo del viento en el follaje resuenan como una lejana salmodia druídica o como la invitación de unas hadas o duendes a descubrir un lugar con un patrimonio excepcional: se han contabilizado allí 190 especies de plantas y 38 de aves.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-18 par Agence Aisne Tourisme