LA LOIRE À VÉLO ET LA VÉLO FRANCETTE (SAUMUR CENTRE SAINT RÉMY LA VARENNE) Saumur Maine-et-Loire

LA LOIRE À VÉLO ET LA VÉLO FRANCETTE (SAUMUR CENTRE SAINT RÉMY LA VARENNE)

LA LOIRE À VÉLO ET LA VÉLO FRANCETTE (SAUMUR CENTRE SAINT RÉMY LA VARENNE) 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Au cœur du parc naturel régional Loire Anjou Touraine, les petites cités de bord de Loire constitueront les étapes de votre parcours ralliant l’élégante ville de Saumur à Saint-Rémy-la-Varenne et son prieuré ancestral.

English :

In the heart of the Loire Anjou Touraine Regional Nature Park, the small towns along the Loire will be the stops on your journey from the elegant town of Saumur to Saint-Rémy-la-Varenne and its ancestral priory.

Deutsch :

Im Herzen des regionalen Naturparks Loire Anjou Touraine bilden die kleinen Städte am Ufer der Loire die Etappen Ihrer Reise von der eleganten Stadt Saumur nach Saint-Rémy-la-Varenne mit seinem uralten Priorat.

Italiano :

Nel cuore del Parco Naturale Regionale Loira Angiò-Touraine, le piccole città sulle rive della Loira costituiranno le tappe del vostro viaggio, dall’elegante città di Saumur a Saint-Rémy-la-Varenne e il suo priorato ancestrale.

Español :

En el corazón del Parque Natural Regional del Loira Anjou Touraine, las pequeñas ciudades a orillas del Loira serán las etapas de su viaje desde la elegante ciudad de Saumur hasta Saint-Rémy-la-Varenne y su ancestral priorato.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime