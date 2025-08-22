LA LOIRE À VÉLO PARCOURS SAUMUR (GARE) LES ROSIERS-SUR-LOIRE Saumur Maine-et-Loire

LA LOIRE À VÉLO PARCOURS SAUMUR (GARE) LES ROSIERS-SUR-LOIRE Saumur Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.

LA LOIRE À VÉLO PARCOURS SAUMUR (GARE) LES ROSIERS-SUR-LOIRE

LA LOIRE À VÉLO PARCOURS SAUMUR (GARE) LES ROSIERS-SUR-LOIRE 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

http://www.ot-saumur.fr/   +33 2 41 40 20 60

English :

Deutsch :

Italiano :

Español :

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime