La Loubière Chadenet Lozère

La Loubière Marche nordique Difficulté moyenne

La Loubière Parking de la Mairie 48190 Chadenet Lozère Occitanie

Durée : 228 Distance : 11532.0 Tarif :

Partez à la découverte de la vallée ouverte du Lot, avant de filer sur le flanc nord du mont Lozère, par de belles forêts. Retour par une draille qui monte sur la Margeride.

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

Discover the open valley of the Lot, before heading for the northern flank of Mont Lozère, through beautiful forests. Return via a track that climbs to the Margeride.

Deutsch :

Entdecken Sie das offene Tal des Lot, bevor Sie durch schöne Wälder an der Nordflanke des Mont Lozère entlangfahren. Zurück geht es über eine Draille, die in die Margeride hinauf führt.

Italiano :

Scoprite l’aperta valle del Lot, prima di inoltrarvi lungo il versante settentrionale del Mont Lozère, attraverso splendide foreste. Il ritorno avviene attraverso un sentiero che sale alla Margeride.

Español :

Descubra el valle abierto del Lot, antes de dirigirse a lo largo del flanco norte del Monte Lozère, a través de hermosos bosques. Regreso por una pista que sube hasta la Margeride.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère