La loubière Saulzais-le-Potier Cher
La loubière Saulzais-le-Potier Cher vendredi 1 mai 2026.
La loubière En VTT
La loubière 18360 Saulzais-le-Potier Cher Centre-Val de Loire
Durée : 240 Distance : 15000.0 Tarif :
Partez à la découverte de l’un des trois villages revendiquant sa place de centre de la France.
Saulzais-le-Potier a la particularité de compter de nombreuses maisons en grès rose à découvrir, immanquablement.
Ce circuit sera réservé aux adeptes de la marche à la difficulté un peu plus élevée.
+33 2 48 61 39 89
English :
Discover one of the three villages claiming its place as the center of France.
Saulzais-le-Potier has many pink sandstone houses to discover.
This tour is for walkers of a slightly higher level of difficulty.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise in eines der drei Dörfer, die ihren Platz als Zentrum Frankreichs beanspruchen.
Saulzais-le-Potier zeichnet sich durch zahlreiche Häuser aus rosafarbenem Sandstein aus, die es unbedingt zu entdecken gilt.
Dieser Rundgang ist nur für Wanderer mit etwas höherem Schwier
Italiano :
Scoprite uno dei tre villaggi che rivendicano il loro posto come centro della Francia.
Saulzais-le-Potier ha molte case in arenaria rosa da scoprire.
Questo tour è destinato agli escursionisti con un livello di difficoltà leggermente superiore.
Español :
Descubra uno de los tres pueblos que reclaman su lugar como centro de Francia.
Saulzais-le-Potier cuenta con numerosas casas de arenisca rosa por descubrir.
Este recorrido es para senderistas de un nivel de dificultad ligeramente superior.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire