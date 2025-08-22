La loubière Saulzais-le-Potier Cher

La loubière En VTT

La loubière 18360 Saulzais-le-Potier Cher Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 15000.0 Tarif :

Partez à la découverte de l’un des trois villages revendiquant sa place de centre de la France.

Saulzais-le-Potier a la particularité de compter de nombreuses maisons en grès rose à découvrir, immanquablement.

Ce circuit sera réservé aux adeptes de la marche à la difficulté un peu plus élevée.

+33 2 48 61 39 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover one of the three villages claiming its place as the center of France.

Saulzais-le-Potier has many pink sandstone houses to discover.

This tour is for walkers of a slightly higher level of difficulty.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in eines der drei Dörfer, die ihren Platz als Zentrum Frankreichs beanspruchen.

Saulzais-le-Potier zeichnet sich durch zahlreiche Häuser aus rosafarbenem Sandstein aus, die es unbedingt zu entdecken gilt.

Dieser Rundgang ist nur für Wanderer mit etwas höherem Schwier

Italiano :

Scoprite uno dei tre villaggi che rivendicano il loro posto come centro della Francia.

Saulzais-le-Potier ha molte case in arenaria rosa da scoprire.

Questo tour è destinato agli escursionisti con un livello di difficoltà leggermente superiore.

Español :

Descubra uno de los tres pueblos que reclaman su lugar como centro de Francia.

Saulzais-le-Potier cuenta con numerosas casas de arenisca rosa por descubrir.

Este recorrido es para senderistas de un nivel de dificultad ligeramente superior.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire