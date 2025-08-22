La Magnétoise PR n°47 Magnet Allier

La Magnétoise PR n°47 Magnet Allier vendredi 1 mai 2026.

La Magnétoise PR n°47

La Magnétoise PR n°47 21 avenue de la Gare 03260 Magnet Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La balade vous mènera vers un point de vue dominant les ruines du château de Noailly.

http://www.vichymonamour.fr/   +33 4 70 59 38 40

English : La Magnétoise PR n°47

The walk takes you to a viewpoint overlooking the ruins of Noailly castle.

Deutsch : La Magnétoise PR n°47

Die Wanderung führt Sie zu einem Aussichtspunkt, von dem aus Sie die Ruinen des Schlosses Noailly überblicken können.

Italiano :

La passeggiata vi porterà a un punto panoramico che domina le rovine del castello di Noailly.

Español : La Magnétoise PR n°47

El paseo le llevará hasta un mirador con vistas a las ruinas del castillo de Noailly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme