La Magnétoise PR n°47 Magnet Allier

La Magnétoise PR n°47 21 avenue de la Gare 03260 Magnet Allier Auvergne-Rhône-Alpes
La balade vous mènera vers un point de vue dominant les ruines du château de Noailly.
English : La Magnétoise PR n°47
The walk takes you to a viewpoint overlooking the ruins of Noailly castle.
Deutsch : La Magnétoise PR n°47
Die Wanderung führt Sie zu einem Aussichtspunkt, von dem aus Sie die Ruinen des Schlosses Noailly überblicken können.
Italiano :
La passeggiata vi porterà a un punto panoramico che domina le rovine del castello di Noailly.
Español : La Magnétoise PR n°47
El paseo le llevará hasta un mirador con vistas a las ruinas del castillo de Noailly.
