La Maison-Bleue et le bois Françon Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Aisne

La Maison-Bleue et le bois Françon Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Aisne vendredi 1 août 2025.

La Maison-Bleue et le bois Françon En VTT

La Maison-Bleue et le bois Françon De la gare de Saint-Erme 02820 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Aisne Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 20000.0 Tarif :

Ce circuit très sportif offre de jolis contrastes de paysages entre la plaine picarde et l’extrémité des monts du Laonnois. Dans sa seconde partie, la campagne devient vallonnée, charmeuse autour de Courtrizy. Adossées aux contreforts du Chemin des Dames, les buttes du mont Héraut et de Saint-Erme augmentent la difficulté. Un second départ est possible de l’église de Montaigu rejoindre le point 6.

English : La Maison-Bleue et le bois Françon

This very sporty circuit offers beautiful contrasts of landscapes between the Picardy plain and the end of the Laonnois mountains. In its second part, the countryside becomes hilly, charming around Courtrizy. Leaning against the foothills of the Chemin des Dames, the mounds of Mont Héraut and Saint-Erme increase the difficulty. A second departure is possible from the church of Montaigu: reach point 6.

Deutsch : La Maison-Bleue et le bois Françon

Diese sehr sportliche Strecke bietet schöne landschaftliche Kontraste zwischen der Ebene der Picardie und dem Ende der Berge des Laonnois. Im zweiten Teil wird die Landschaft hügelig und reizvoll rund um Courtrizy. An den Ausläufern des Chemin des Dames gelegen, erhöhen die Hügel des Mont Héraut und von Saint-Erme den Schwierigkeitsgrad. Ein zweiter Start ist von der Kirche von Montaigu aus möglich: Gehen Sie zu Punkt 6.

Italiano :

Questo circuito molto sportivo offre bei paesaggi contrastanti tra la pianura della Piccardia e la fine delle montagne del Laonnois. Nella seconda parte, il paesaggio diventa collinare e affascinante intorno a Courtrizy. Ai piedi dello Chemin des Dames, le colline di Mont Héraut e Saint-Erme aumentano la difficoltà. Una seconda partenza è possibile dalla chiesa di Montaigu: raggiungere il punto 6.

Español : La Maison-Bleue et le bois Françon

Este circuito, muy deportivo, ofrece bonitos paisajes de contraste entre la llanura de Picardía y el final de las montañas de Laonnois. En su segunda parte, la campiña se vuelve accidentada y encantadora en torno a Courtrizy. Enclavado en las estribaciones del Chemin des Dames, las colinas de Mont Héraut y Saint-Erme aumentan la dificultad. Una segunda salida es posible desde la iglesia de Montaigu: unir el punto 6.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France