La majesté des futaies de Compiègne Saint-Jean-aux-Bois Oise

La majesté des futaies de Compiègne

La majesté des futaies de Compiègne Eglise 60350 Saint-Jean-aux-Bois Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9500.0

La forêt de Compiègne est l’un des plus beaux massifs forestiers du nord de la France. D’une superficie de plus de 13000 hectares, elle déploie autour de reliefs parfois accentués ses beaux arbres.

La grande faune de mammifères y est particulièrement abondante. Guettez le cerf ou quelques biches…

Facile

English : La majesté des futaies de Compiègne

The forest of Compiègne is one of the most beautiful forest massifs of northern France. With a surface area of more than 13,000 hectares, it unfolds its beautiful trees around the sometimes accentuated reliefs.

The large mammalian fauna is particularly abundant. Look out for deer or a few hinds..

Deutsch : La majesté des futaies de Compiègne

Der Wald von Compiègne ist eines der schönsten Waldgebiete Nordfrankreichs. Mit einer Fläche von über 13.000 Hektar entfaltet er seine schönen Bäume rund um die manchmal akzentuierten Reliefs.

Die große Säugetierfauna ist hier besonders zahlreich. Halten Sie Ausschau nach einem Hirsch oder einigen Hirschkühen..

Italiano :

La foresta di Compiègne è una delle più belle foreste del nord della Francia. Con una superficie di oltre 13.000 ettari, diffonde i suoi bellissimi alberi lungo i pendii talvolta scoscesi.

La fauna di grandi mammiferi è particolarmente abbondante. Cercare cervi o qualche cerbiatto?

Español : La majesté des futaies de Compiègne

El bosque de Compiègne es uno de los más bellos del norte de Francia. Con una superficie de más de 13.000 hectáreas, reparte sus hermosos árboles por las laderas, a veces empinadas.

La fauna de grandes mamíferos es especialmente abundante. ¿Busca ciervos o algunas ciervas?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24