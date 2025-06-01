La Mare au Thym Veauville-lès-Quelles Seine-Maritime

vendredi 1 août 2025.

La Mare au Thym

La Mare au Thym 76560 Veauville-lès-Quelles Seine-Maritime Normandie

Distance : 3200.0

Parcours à 70% sur les routes tranquilles de ce pittoresque village. La mare au Thym vous offre une pause agréable.

English : La Mare au Thym

The route is 70% on the quiet roads of this picturesque village. The Thyme pond offers you a pleasant break.

Deutsch :

Strecke zu 70 % auf den ruhigen Straßen dieses malerischen Dorfes. Der « mare au Thym » bietet Ihnen eine angenehme Pause.

Italiano :

Il percorso si snoda per il 70% sulle strade tranquille di questo pittoresco villaggio. Fate una piacevole pausa al laghetto del timo.

Español :

La ruta discurre en un 70% por las tranquilas carreteras de este pintoresco pueblo. Tómese un agradable descanso en el estanque Thyme.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme