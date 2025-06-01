La Mare aux Daims Flamets-Frétils Seine-Maritime
La Mare aux Daims Flamets-Frétils Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.
La Mare aux Daims
La Mare aux Daims 76270 Flamets-Frétils Seine-Maritime Normandie
Durée : 210 Distance : 14000.0 Tarif :
Une jolie promenade d’une demi-journée en Pays de Bray.Au départ de l’église de Flamets Frétils, vous voici immergé dans les paysages brayons traditionnels. Ici, les pelouses vertes et grasses sont propices à l’élevage qui donnera le lait, matière première de l’emblème de la gastronomie du Pays de Bray le fromage de Neufchâtel.
https://tourisme.brayeawy.fr/ +33 2 35 93 22 96
English : La Mare aux Daims
A nice half-day hike in the Pays de Bray. Leaving from the church of Flamets Frétils, here you are, immersed in the traditional landscapes of the Pays de Bray. Here, the green and lush grassy pastures are ideal for cattle grazing that will provide the milk, the main ingredient of the most famous product of the Pays de Bray’s cuisine: Neufchâtel cheese.
Deutsch :
Eine schöne Halbtageswanderung im Pays de Bray.Von der Kirche von Flamets Frétils aus tauchen Sie in die traditionelle Landschaft der Bray ein. Hier sind die grünen und saftigen Rasenflächen ideal für die Viehzucht, aus der die Milch gewonnen wird, der Grundstoff für das gastronomische Aushängeschild des Pays de Bray: den Neufchâtel-Käse.
Italiano :
Una bella passeggiata di mezza giornata nel Pays de Bray, con partenza dalla chiesa di Flamets Frétils, per immergersi nella campagna tradizionale di Bray. Qui, i prati verdi e grassi favoriscono l’allevamento che darà il latte, materia prima dell’emblema della gastronomia del Pays de Bray: il formaggio di Neufchâtel.
Español :
Un encantador paseo de medio día en el Pays de Bray, partiendo de la iglesia de Flamets Frétils, se sumergirá en el campo tradicional de Bray. Aquí, los prados verdes y grasos son propicios para la cría que dará la leche, materia prima del emblema de la gastronomía del Pays de Bray: el queso de Neufchâtel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme