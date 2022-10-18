La Martre Étape de la Route Napoléon La Martre Var

La Martre Étape de la Route Napoléon La Martre Var vendredi 1 août 2025.

La Martre Étape de la Route Napoléon

La Martre Étape de la Route Napoléon Le Logis du Pin 83840 La Martre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Auberge du Logis du Pin C’est ici, le 3 Mars 1815, que Napoléon fait une halte, pour déguster une soupe bien chaude, accompagné des généraux d’empire Cambronne et Bertrand.

http://www.lacs-gorges-verdon.fr/

English : La Martre: a stage on the Route Napoléon

Auberge du Logis du Pin It was here, on March 3, 1815, that Napoleon stopped to enjoy a hot soup, accompanied by the generals of the empire Cambronne and Bertrand.

Deutsch :

Auberge du Logis du Pin: Hier machte Napoleon am 3. März 1815 Halt, um in Begleitung der Reichsgeneräle Cambronne und Bertrand eine heiße Suppe zu genießen.

Italiano :

Auberge du Logis du Pin: qui, il 3 marzo 1815, Napoleone si fermò a gustare una zuppa calda, accompagnato dai generali dell’impero Cambronne e Bertrand.

Español :

Auberge du Logis du Pin Fue aquí, el 3 de marzo de 1815, donde Napoleón se detuvo para disfrutar de una sopa caliente, acompañado por los generales del imperio Cambronne y Bertrand.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme