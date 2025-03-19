La Meuse à vélo Eurovélo 19 Bar-le-Duc Meuse

Parfois scintillante et parfois aussi lisse qu’un miroir. Teintée tantôt d’azur, de vert ou de turquoise. Parfois sinueuse et parfois rectiligne. Calme et majestueuse un instant, agitée et impétueuse celui d’après.

La Meuse prend sa source sur le plateau de Langres et parcourt plus de 900 kilomètres avant de se jeter dans la Mer du Nord, aux Pays-Bas.

Traversant villes et villages, bordée de chemins de halage ou accompagnée un peu plus loin, par des routes tranquilles, il est tout naturel qu’un itinéraire cyclable se soit créé pour suivre la Meuse.

En 2019, la Meuse à vélo a rejoint le réseau européen d’itinéraires cyclables pour devenir EuroVelo19.

180 KILOMÈTRES LE LONG DU FLEUVE MEUSE

Alors évidemment, chez nous, on est particulièrement fiers de ce fleuve qui a donné son nom au département et l’itinéraire de la Meuse à vélo occupe ainsi une place importante. En Meuse, ce sont 180 kilomètres très agréables et sans difficulté que vous parcourez le long du fleuve, principalement sur des routes partagées, peu fréquentées, ou

sur des voies vertes.

VOUS TRAVERSEZ DES SIÈCLES D’HISTOIRE

De Jeanne d’Arc à la Grande Guerre, en passant par le temps des rois et ducs de Lorraine et la Renaissance, vous goûtez aux saveurs de nos produits du terroir les madeleines, la mirabelle sous toutes ses formes, la truffe, les dragées, la bière et tant d’autres. Et surtout, vous vous immergez dans une nature encore sauvage, traversez des villages pittoresques et typiques et partez à la rencontre des meusiens et meusiennes dont l’authenticité et le sens de l’accueil ne

pourront que vous conquérir.

Difficulté moyenne

https://fr.eurovelo.com/ev19

English :

Sometimes sparkling and sometimes as smooth as a mirror. Sometimes tinted azure, green or turquoise. Sometimes sinuous and sometimes rectilinear. Calm and majestic one moment, agitated and impetuous the next.

The Meuse has its source on the Langres plateau and flows for more than 900 kilometers before flowing into the North Sea in the Netherlands.

Crossing towns and villages, lined with towpaths or accompanied a little further along by quiet roads, it is only natural that a cycle route has been created to follow the Meuse

In 2019, the Meuse à vélo joined the European network of cycling routes to become EuroVelo19.

180 KILOMETERS ALONG THE MEUSE RIVER

So obviously, in our region, we are particularly proud of this river that gave its name to the department and the Meuse by bike route thus occupies an important place. In the Meuse, there are 180 kilometers of very pleasant and easy cycling along the river, mainly on shared roads with little traffic, or

or on greenways.

YOU CROSS CENTURIES OF HISTORY

From Joan of Arc to the Great War, through the time of the kings and dukes of Lorraine and the Renaissance, you will taste the flavors of our local products: madeleines, mirabelle plums in all their forms, truffles, sugared almonds, beer and many others. And above all, you will immerse yourself in a still wild nature, cross picturesque and typical villages and go to meet the Meuse people whose authenticity and sense of welcome

will be able to conquer you.

Deutsch :

Manchmal glitzernd und manchmal glatt wie ein Spiegel. Mal azurblau, grün oder türkis gefärbt. Manchmal kurvenreich und manchmal geradlinig. In einem Moment ruhig und majestätisch, im nächsten unruhig und stürmisch.

Die Maas entspringt auf dem Plateau von Langres und fließt über 900 Kilometer, bevor sie in die Nordsee in den Niederlanden mündet.

Da sie durch Städte und Dörfer fließt, von Treidelpfaden gesäumt wird oder ein Stück weiter auf ruhigen Straßen begleitet wird, ist es ganz natürlich, dass sich eine Fahrradroute herausgebildet hat, die der Maas folgt

Im Jahr 2019 wurde die Maas mit dem Fahrrad in das europäische Radroutennetzwerk aufgenommen und heißt nun EuroVelo19.

180 KILOMETER ENTLANG DES FLUSSES MAAS

So ist man bei uns natürlich besonders stolz auf den Fluss, der dem Departement seinen Namen gegeben hat, und die Route der Maas auf dem Fahrrad nimmt daher einen wichtigen Platz ein. In der Meuse können Sie 180 sehr angenehme und einfache Kilometer entlang des Flusses zurücklegen, hauptsächlich auf wenig befahrenen, gemeinsam genutzten Straßen oder

auf grünen Wegen.

SIE DURCHQUEREN JAHRHUNDERTE DER GESCHICHTE

Von Jeanne d’Arc über die Zeit der Könige und Herzöge von Lothringen und der Renaissance bis hin zum Großen Krieg probieren Sie den Geschmack unserer regionalen Produkte: Madeleines, Mirabellen in all ihren Formen, Trüffel, Dragees, Bier und so viele andere. Und vor allem tauchen Sie in eine noch unberührte Natur ein, durchqueren malerische und typische Dörfer und treffen auf die Meusiens und Meusiennes, deren Authentizität und Gastfreundschaft Sie garantiert begeistern werden

sie einfach begeistern werden.

Italiano :

A volte scintillante e a volte liscia come uno specchio. Talvolta colorati di azzurro, verde o turchese. A volte sinuosi e a volte dritti. Calmo e maestoso un momento, turbolento e impetuoso quello successivo.

La Mosa nasce sull’altopiano di Langres e scorre per oltre 900 chilometri prima di sfociare nel Mare del Nord, nei Paesi Bassi.

Attraversando città e villaggi, costeggiati da alzaie o accompagnati poco più avanti da strade tranquille, è naturale che sia stata creata una pista ciclabile che segue la Mosa

Nel 2019, la Meuse à vélo è entrata a far parte della rete europea di percorsi ciclabili per diventare EuroVelo19.

180 CHILOMETRI LUNGO IL FIUME MOSA

Ovviamente, siamo particolarmente orgogliosi del fiume che ha dato il nome al dipartimento e la pista ciclabile della Mosa è quindi di grande importanza. Nella Mosa, ci sono 180 chilometri piacevoli e facili da percorrere in bicicletta lungo il fiume, principalmente su strade condivise con poco traffico o su percorsi verdi

o sulle vie verdi.

ATTRAVERSERETE SECOLI DI STORIA

Da Giovanna d’Arco alla Grande Guerra, passando per l’epoca dei re e dei duchi di Lorena e il Rinascimento, potrete gustare i sapori dei nostri prodotti locali: madeleine, prugne Mirabelle in tutte le loro forme, tartufi, confetti, birra e molti altri. E soprattutto, vi immergerete in una natura ancora selvaggia, attraverserete villaggi pittoreschi e tipici e andrete a conoscere la gente della Mosa, la cui autenticità e senso dell’accoglienza vi conquisteranno

vi conquisterà.

Español :

A veces chispeante y a veces tan suave como un espejo. A veces es de color azul, verde o turquesa. A veces sinuoso y a veces recto. Calmado y majestuoso en un momento, turbulento e impetuoso al siguiente.

El Mosa nace en la meseta de Langres y recorre más de 900 kilómetros antes de desembocar en el Mar del Norte, en los Países Bajos.

Atravesando ciudades y pueblos, bordeados de caminos de sirga o acompañados un poco más allá por tranquilas carreteras, es natural que se haya creado una ruta ciclista para seguir el Mosa

En 2019, la Meuse à vélo se unió a la red europea de rutas ciclistas para convertirse en EuroVelo19.

180 KILÓMETROS A LO LARGO DEL RÍO MOSA

Evidentemente, estamos especialmente orgullosos del río que dio nombre al departamento, por lo que la ruta ciclista del Mosa tiene una gran importancia. En el Mosa, hay 180 kilómetros agradables y fáciles que puede recorrer en bicicleta a lo largo del río, principalmente en carreteras compartidas con poco tráfico, o en vías verdes

o en las vías verdes.

ATRAVESARÁS SIGLOS DE HISTORIA

Desde Juana de Arco hasta la Gran Guerra, pasando por la época de los reyes y duques de Lorena y el Renacimiento, degustará los sabores de nuestros productos locales: magdalenas, ciruelas Mirabelle en todas sus formas, trufas, almendras garrapiñadas, cerveza y muchos otros. Y, sobre todo, te sumergirás en una naturaleza todavía salvaje, atravesarás pueblos pintorescos y típicos y conocerás a las gentes del Mosa, cuya autenticidad y sentido de la acogida te conquistarán

te conquistará.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain