La Montagne Bleue Fuveau Bouches-du-Rhône

La Montagne Bleue Fuveau Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

La Montagne Bleue

La Montagne Bleue Place Victor Leydet 13710 Fuveau Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Marche populaire de la montagne bleue, sans difficultés. Cette balade permet de découvrir le territoire communal de Fuveau du nord au sud, en passant par le vieux village perché et ses ruelles médiévales.

http://www.fuveau-tourisme.com/ +33 4 42 50 49 77

English :

A popular, easy walk on the blue mountain. This walk takes in Fuveau from north to south, passing through the old hilltop village and its medieval streets.

Deutsch :

Beliebte Wanderung auf dem blauen Berg, ohne Schwierigkeiten. Bei dieser Wanderung können Sie das Gemeindegebiet von Fuveau von Norden nach Süden durch das alte, hoch gelegene Dorf mit seinen mittelalterlichen Gassen erkunden.

Italiano :

Passeggiata popolare della montagna blu, senza difficoltà. Questa passeggiata permette di scoprire il territorio comunale di Fuveau da nord a sud, passando per l’antico villaggio arroccato e le sue strade medievali.

Español :

Paseo popular de la montaña azul, sin dificultades. Este paseo permite descubrir el territorio municipal de Fuveau de norte a sur, pasando por el antiguo pueblo encaramado y sus calles medievales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-10-15 par Provence Tourisme