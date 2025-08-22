La Montagne du Paradis Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

La Montagne du Paradis A cheval Facile

La Montagne du Paradis Ancien lavoir de la Fontaine Sorel 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 6200.0 Tarif :

Aux abords d’Élincourt-Sainte-Marguerite, faites un tour au Paradis !

Depuis l’ancien lavoir de la fontaine Sorel, il suffit de partir en direction du bois d’Élincourt puis d’emprunter la route de l’Écouvillon, et vous débouchez sur la montagne du Paradis.

Plus loin, vous découvrez les vestiges d’un ancien moulin éolien du XVIIIe siècle.

English : La Montagne du Paradis

On the outskirts of Élincourt-Sainte-Marguerite, take a trip to Le Paradis!

From the former Fontaine Sorel washhouse, head towards the Bois d’Élincourt, then take the Route de l’Écouvillon, and you’ll find yourself on the Montagne du Paradis.

Further on, you’ll discover the remains of an 18th-century windmill.

Deutsch : La Montagne du Paradis

Machen Sie am Rande von Élincourt-Sainte-Marguerite einen Abstecher ins Paradies!

Vom ehemaligen Waschplatz Fontaine Sorel aus müssen Sie nur in Richtung Bois d’Élincourt gehen und dann die Route de l’Écouvillon nehmen, um auf den Berg Paradis zu gelangen.

Weiter hinten sehen Sie die Überreste einer alten Windmühle aus dem 18.

Italiano :

Alla periferia di Élincourt-Sainte-Marguerite, fate una gita a Le Paradis!

Dall’antico lavatoio della fontana di Sorel, basta dirigersi verso il Bois d’Élincourt, poi prendere la Route de l’Écouvillon e si arriva al monte Paradis.

Più avanti, si incontrano i resti di un mulino a vento del XVIII secolo.

Español : La Montagne du Paradis

En las afueras de Élincourt-Sainte-Marguerite, ¡haga una excursión a Le Paradis!

Desde el antiguo lavadero de la fuente Sorel, sólo tiene que dirigirse hacia el Bois d’Élincourt, después tomar la Route de l’Écouvillon, y llegará al monte Paradis.

Más adelante, encontrará los restos de un molino de viento del siglo XVIII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France