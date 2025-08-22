La Montagne Variante noire Sauzet Drôme
La Montagne Variante noire
La Montagne Variante noire Place de la Poste 26740 Sauzet Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Cette variante noire complète le circuit rouge n°16 La Montagne
English :
This black variant completes the red circuit n°16 La Montagne .
Deutsch :
Diese schwarze Variante ergänzt den roten Rundweg Nr. 16 La Montagne .
Italiano :
Questa variante nera completa il circuito rosso n° 16 La Montagne
Español :
Esta variante negra completa el circuito rojo n°16 La Montagne
