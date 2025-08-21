La Montinette Liesse-Notre-Dame Aisne

La Montinette En VTT

La Montinette Place de l’Hôtel de ville à Liesse-Notre-Dame 02350 Liesse-Notre-Dame Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Voici l’occasion, pour ce parcours VTT très roulant, entre bois et marais, de découvrir le château Renaissance de Marchais, de brique et de pierre (propriété des princes de Monaco), et peut-être quelque héron cendré, ou une marouette ponctuée dans les marais de la Souche.

English :

Here is the opportunity, for this very rolling mountain bike route, between woods and marshes, to discover the Renaissance castle of Marchais, made of brick and stone (property of the princes of Monaco), and perhaps some grey heron, or a spotted owl in the marshes of the Souche.

Deutsch :

Hier bietet sich die Gelegenheit, auf dieser sehr gut befahrbaren Mountainbike-Strecke zwischen Wäldern und Sümpfen das Renaissance-Schloss Marchais aus Ziegel und Stein zu entdecken (Eigentum der Fürsten von Monaco) und vielleicht einen Graureiher oder einen Tüpfelmarder in den Sümpfen von La Souche zu sehen.

Italiano :

È l’occasione, su questo percorso in mountain bike molto facile, tra boschi e paludi, di scoprire il castello rinascimentale di Marchais, in mattoni e pietra (proprietà dei Principi di Monaco), e magari qualche airone cinerino o civetta nelle paludi della Souche.

Español :

Esta es una oportunidad, en esta ruta en bicicleta de montaña muy fácil, entre bosques y marismas, para descubrir el castillo renacentista de Marchais, de ladrillo y piedra (propiedad de los Príncipes de Mónaco), y quizás algunas garzas reales o búhos manchados en las marismas de la Souche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme