La narse de Lascols, sentier de découverte Cussac Cantal

La narse de Lascols, sentier de découverte Lascols 15430 Cussac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Un itinéraire pour saisir la richesse et la diversité des vastes milieux humides de la Planèze de Saint-Flour, haut plateau volcanique. Une balade naturaliste agrémentée de nombreuses haltes sur l’histoire et les espèces de cet écosystème remarquable.

http://www.pays-saint-flour.fr/ +33 4 71 60 22 50

English :

An itinerary to grasp the richness and diversity of the vast wetlands of the Planèze de Saint-Flour volcanic plateau. A naturalist’s stroll with many stops to learn about the history and species of this remarkable ecosystem.

Deutsch :

Eine Route, auf der Sie den Reichtum und die Vielfalt der ausgedehnten Feuchtgebiete der Planèze de Saint-Flour, einem vulkanischen Hochplateau, erfassen können. Ein naturkundlicher Spaziergang mit zahlreichen Zwischenstopps, die über die Geschichte und die Arten dieses bemerkenswerten Ökosystems informieren.

Italiano :

Un itinerario per cogliere la ricchezza e la diversità delle vaste zone umide dell’altopiano vulcanico della Planèze de Saint-Flour. Una passeggiata naturalistica con numerose soste per conoscere la storia e le specie di questo straordinario ecosistema.

Español :

Un itinerario para captar la riqueza y diversidad de los vastos humedales de la meseta volcánica de Planèze de Saint-Flour. Un paseo naturalista con numerosas paradas para conocer la historia y las especies de este notable ecosistema.

