La Nostalgie du Passé Gannes Oise

La Nostalgie du Passé Gannes Oise vendredi 1 août 2025.

La Nostalgie du Passé A pieds Facile

La Nostalgie du Passé 1 Rue de la Chapelle 60120 Gannes Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :

Une nouvelle version « des visiteurs » pour se promener et découvrir les anecdotes, le patrimoine et les richesses de Gannes ou plutôt de « Galnae » !

Ce circuit vous fera découvrir chaque époque de l’histoire de Gannes. Un livret réalisé par Thierry Van Gasse pour le Comité des Fêtes de Gannes en 1998 est disponible sur le site officiel de la commune. Il est une ressource indéniable pour vous éclairer tout au long de ce périple. Sur votre chemin vers le passé, vous trouverez l’Eglise Saint Denis avec son cadran solaire, la chapelle Notre Dame de bon secours, les cheminée de l’ancienne briqueterie, l’ancienne gare avec un panneau sur l’histoire des tirailleurs sénégalais, l’emplacement d’un crash bombardier dans le vieux chemin d’Amiens nommé aujourd’hui « le chemin de l’épinette » et encore bien d’autres découvertes …

English : La Nostalgie du Passé

A new version of « visitors » to walk and discover the anecdotes, heritage and wealth of Gannes or rather « Galnae »!

This circuit will make you discover each period of the history of Gannes. A booklet made by Thierry Van Gasse for the Comité des Fêtes de Gannes in 1998 is available on the official website of the commune. It is an undeniable resource to enlighten you throughout this journey. On your way to the past, you will find the church of Saint Denis with its sundial, the chapel of Notre Dame de bon secours, the chimneys of the old brickworks, the old railway station with a panel on the history of the Senegalese infantrymen, the site of a bomber crash in the old Amiens road, now called « le chemin de l’épinette » and many other discoveries…

Deutsch : La Nostalgie du Passé

Eine neue Version « der Besucher » zum Spazierengehen und Entdecken der Anekdoten, des Kulturerbes und der Reichtümer von Gannes oder besser gesagt von « Galnae »!

Auf diesem Rundgang können Sie jede Epoche der Geschichte von Gannes entdecken. Ein von Thierry Van Gasse 1998 für das Comité des Fêtes de Gannes erstelltes Büchlein ist auf der offiziellen Website der Gemeinde verfügbar. Es ist eine unbestreitbare Ressource, die Sie auf dieser Reise aufklärt. Auf Ihrem Weg in die Vergangenheit finden Sie die Kirche Saint Denis mit ihrer Sonnenuhr, die Kapelle Notre Dame de bon secours, die Schornsteine der alten Ziegelei, den alten Bahnhof mit einer Tafel über die Geschichte der senegalesischen Schützen, die Absturzstelle eines Bombers auf dem alten Weg nach Amiens, der heute « le chemin de l’épinette » heißt, und noch viele andere Entdeckungen …

Italiano :

Una nuova versione del « tour dei visitatori » per passeggiare e scoprire gli aneddoti, il patrimonio e le ricchezze di Gannes o meglio di « Galnae »!

Questo tour vi farà scoprire ogni periodo della storia di Gannes. Un opuscolo realizzato da Thierry Van Gasse per il Comité des Fêtes de Gannes nel 1998 è disponibile sul sito ufficiale del comune. È una risorsa innegabile per aiutarvi in questo viaggio. Nel vostro viaggio nel passato, troverete la chiesa di Saint Denis con la sua meridiana, la cappella di Notre Dame de bon secours, le ciminiere dell’antica fabbrica di mattoni, la vecchia stazione ferroviaria con un pannello sulla storia dei fanti senegalesi, il sito di un incidente di bombardieri sulla vecchia strada di Amiens, oggi chiamata « le chemin de l’épinette », e molte altre scoperte…

Español : La Nostalgie du Passé

Una nueva versión de la « visita guiada » para recorrer y descubrir las anécdotas, el patrimonio y las riquezas de Gannes o, mejor dicho, de « Galnae »

Este recorrido le permitirá descubrir cada periodo de la historia de Gannes. En el sitio web oficial del municipio se puede consultar un folleto elaborado por Thierry Van Gasse para el Comité de Fiestas de Gannes en 1998. Es un recurso innegable para ayudarte en este viaje. En su viaje al pasado, encontrará la iglesia de Saint Denis con su reloj de sol, la capilla de Notre Dame de bon secours, las chimeneas de la antigua fábrica de ladrillos, la antigua estación de ferrocarril con un panel sobre la historia de los soldados de infantería senegaleses, el lugar donde se estrelló un bombardero en la antigua carretera de Amiens, ahora llamado « le chemin de l’épinette », y muchos otros descubrimientos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par SIM Hauts-de-France