La Panoramique Saint-Félicien Ardèche

vendredi 1 août 2025

La Panoramique

18 place de l'Hôtel de Ville 07410 Saint-Félicien Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Saint Félicien vous serez frappés par les panoramas qui s’enchainent, tous plus beaux les uns que les autres. La route en balcon entre Nozières et Lalouvesc est un enchantement permanent. Pour finir descente par Pailharès sera une formalité.

https://carte.ardeche-guide.com/parcours/velo-a-assistance-electrique/244cc961-2f81-4011-8306-8272d40fc8ef/la-panoramique

English : La Panoramique

Leaving Saint Félicien, you’ll be struck by the succession of panoramic views, each more beautiful than the last. The balcony road between Nozières and Lalouvesc is a permanent delight. Finally, the descent to Pailharès is a formality.

Deutsch : La Panoramique

Ab Saint Félicien werden Sie von den Panoramen beeindruckt sein, die sich aneinanderreihen, eines schöner als das andere. Die Balkonstraße zwischen Nozières und Lalouvesc ist eine ständige Verzauberung. Der Abstieg über Pailharès ist eine reine Formalität.

Italiano :

Da Saint Félicien sarete colpiti dai panorami che si susseguono, uno più bello dell’altro. La strada balconata tra Nozières e Lalouvesc è un incanto permanente. Per finire, la discesa da Pailharès sarà una formalità.

Español : La Panoramique

Desde Saint Félicien le sorprenderán los panoramas que se suceden, a cual más bello. La carretera de los balcones entre Nozières y Lalouvesc es un encanto permanente. Para terminar, el descenso por Pailharès será una formalidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-13 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme