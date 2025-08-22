La partie de chasse des châtelains Pouzy-Mésangy Allier

La partie de chasse des châtelains

La partie de chasse des châtelains Le bourg 03320 Pouzy-Mésangy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle vous invite à parcourir les bois et les forêts pour découvrir le superbe Château de Beaumont et sa jolie petite chapelle.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The traditional hunt of the lords

This loop invits you to cross the woods and forests and to admire the great Château de Beaumont and its nice chapel.

Deutsch :

Dieser Rundweg lädt Sie dazu ein, durch Wälder und Forste zu streifen und das wunderschöne Schloss Beaumont und seine hübsche kleine Kapelle zu entdecken.

Italiano :

Questo anello invita a camminare tra boschi e foreste per scoprire il superbo Château de Beaumont e la sua graziosa cappella.

Español :

Este bucle le invita a caminar por los bosques para descubrir el magnífico Château de Beaumont y su bonita capillita.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme