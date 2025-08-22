La passerelle suspendue Soursac Corrèze

La passerelle suspendue A pieds Difficulté moyenne

La passerelle suspendue Viaduc des Rochers Noirs 19550 Soursac Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1500.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.tourisme-hautecorreze.fr/ +33 5 19 60 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La passerelle suspendue

Deutsch : La passerelle suspendue

Italiano :

Español : La passerelle suspendue

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-26 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine