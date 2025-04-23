La pâturelle Saint-Quentin Aisne

La pâturelle Saint-Quentin Aisne vendredi 1 août 2025.

La pâturelle A pieds

La pâturelle Place du 8-Mai-1945 (chapelle d’OEstres) à Saint-Quentin 02100 Saint-Quentin Aisne Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 14500.0 Tarif :

Entre les marais de la Somme qu’elle suit longuement et la campagne vermandoise, cette grande boucle offre des paysages variés et se coule dans des micro-vallées aux noms évocateurs vallée à l’Avoine, vallée des Cerisiers, des Noyers ou du bois d’Artois. Après Fontaine-lès-Clercs et son écluse souvent animée par le passage des bateaux, on quitte la Somme pour les chemins creux de la Pâturelle.

English : La pâturelle

Between the marshes of the Somme, which it follows for a long time, and the German countryside, this large loop offers varied landscapes and flows through micro-valleys with evocative names: Vallée à l’Avoine, Vallée des Cerisiers, des Noyers or Bois d’Artois. After Fontaine-lès-Clercs and its lock often animated by the passage of boats, you leave the Somme for the sunken paths of the Pâturelle.

Deutsch : La pâturelle

Zwischen den Sümpfen der Somme, denen sie lange folgt, und der Landschaft von Vermandoise bietet diese große Schleife abwechslungsreiche Landschaften und fließt durch Mikro-Täler mit vielsagenden Namen: Hafertal, Kirschbaumtal, Nussbaumtal oder Bois d’Artois. Nach Fontaine-lès-Clercs und seiner Schleuse, die oft von vorbeifahrenden Booten belebt wird, verlässt man die Somme und begibt sich auf die Hohlwege von Pâturelle.

Italiano :

Tra le paludi della Somme, che segue a lungo, e la campagna della Vermandie, questo lungo anello offre paesaggi variegati e attraversa micro valli dai nomi evocativi: la Valle dell’Avena, la Valle dei Ciliegi, la Valle dei Noci o il Bosco dell’Artois. Dopo Fontaine-lès-Clercs e la sua chiusa, spesso animata dal passaggio delle barche, si lascia la Somme per i sentieri sommersi della Pâturelle.

Español : La pâturelle

Entre las marismas del Somme, que sigue durante mucho tiempo, y la campiña de la Vermandie, este largo bucle ofrece paisajes variados y fluye a través de microvalles con nombres evocadores: el Valle de la Avena, el Valle de las Cerezas, el Valle de los Nogales o el Bosque de Artois. Después de Fontaine-lès-Clercs y su esclusa, a menudo animada por el paso de los barcos, se abandona el Somme por los caminos hundidos del Pâturelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France