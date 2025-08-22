LA PELOUSE DU MONT LOZÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

LA PELOUSE DU MONT LOZÈRE Marche nordique Facile

LA PELOUSE DU MONT LOZÈRE Parking au col de Finiels 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 4000.0 Tarif :

En France, seules les pelouses alpines situées au-dessus de 2 000 m d’altitude sont naturelles. Ici, entre 1500 et 1700 mètres d’altitude, sans l’intervention des hommes et troupeaux, la forêt devrait donc recouvrir la quasi-totalité des espaces.

English :

In France, only alpine grasslands above 2,000 m are natural. Here, between 1,500 and 1,700 meters, without the intervention of men and herds, the forest would have to cover almost the entire area.

Deutsch :

In Frankreich sind nur die alpinen Rasenflächen oberhalb von 2000 m Höhe natürlich. Hier, zwischen 1500 und 1700 m Höhe, müsste der Wald also ohne das Eingreifen von Menschen und Herden fast alle Flächen bedecken.

Italiano :

In Francia, solo le praterie alpine al di sopra dei 2.000 metri sono naturali. Qui, tra i 1.500 e i 1.700 metri, senza l’intervento dell’uomo e delle mandrie, la foresta dovrebbe coprire quasi tutta l’area.

Español :

En Francia, sólo los pastizales alpinos por encima de los 2.000 metros son naturales. Aquí, entre 1.500 y 1.700 metros, sin la intervención del hombre y los rebaños, el bosque tendría que cubrir casi toda la superficie.

