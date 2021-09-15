La Penne, au-dessus de la vallée de Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

La Penne, au-dessus de la vallée de Huveaune Arrêt de bus RTM La Barasse 13821 La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Distance : 9300.0

Randonnée dans le domaine départemental de la Barasse. Une vue panoramique sur les collines du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

English :

Hiking in the departmental domain of La Barasse. A panoramic view of the hills of the Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Deutsch :

Wanderung in der Domaine départemental de la Barasse. Ein Panoramablick auf die Hügel des Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Italiano :

Escursione nel dominio dipartimentale di La Barasse. Una vista panoramica sulle colline del Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Español :

Senderismo en el dominio departamental de La Barasse. Una vista panorámica de las colinas del Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-15 par Provence Tourisme