La perte du Cros VTT Saillac Lot
La perte du Cros VTT Saillac Lot vendredi 1 mai 2026.
La perte du Cros VTT
La perte du Cros VTT 46260 Saillac Lot Occitanie
Durée : 45 Distance : 6000.0 Tarif :
Ce circuit est idéal pour les balades en famille malgré une descente caillouteuse jusqu’au ruisseau du Cros
English :
This trail is ideal for family outings, despite the rocky descent to the Cros stream
Deutsch :
Dieser Rundweg ist trotz des steinigen Abstiegs bis zum Bach Cros ideal für Familienausflüge
Italiano :
Questo percorso è ideale per le gite in famiglia, nonostante la discesa rocciosa verso il torrente Cros
Español :
Esta ruta es ideal para excursiones familiares, a pesar del descenso rocoso hasta el arroyo de Cros
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot