La perte du Cros VTT Saillac Lot

La perte du Cros VTT

La perte du Cros VTT 46260 Saillac Lot Occitanie

Durée : 45 Distance : 6000.0 Tarif :

Ce circuit est idéal pour les balades en famille malgré une descente caillouteuse jusqu’au ruisseau du Cros

English :

This trail is ideal for family outings, despite the rocky descent to the Cros stream

Deutsch :

Dieser Rundweg ist trotz des steinigen Abstiegs bis zum Bach Cros ideal für Familienausflüge

Italiano :

Questo percorso è ideale per le gite in famiglia, nonostante la discesa rocciosa verso il torrente Cros

Español :

Esta ruta es ideal para excursiones familiares, a pesar del descenso rocoso hasta el arroyo de Cros

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot