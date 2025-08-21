La pétillante demoiselle Trélou-sur-Marne Aisne

La pétillante demoiselle A pieds

La pétillante demoiselle 02850 Trélou-sur-Marne Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Bienvenue à Trélou-sur-Marne, au cœur du vignoble de Champagne. Au départ des exploitations viticoles, ce parcours grimpe à travers les vignes pour vous offrir un panorama extraordinaire sur les méandres de la Marne. En descendant, nous vous conseillons vivement le hors circuit vers les berges de la Marne, et pourquoi pas une dégustation chez l’un des sympathiques producteurs du village. A consommer avec modération… et seulement après la balade !

English :

Welcome to Trélou-sur-Marne, in the heart of the Champagne vineyards. Starting from the wineries, this route climbs through the vineyards to offer you an extraordinary panorama of the meanders of the Marne. On the way down, we strongly recommend that you take the off-road trip to the banks of the Marne, and why not a wine tasting at one of the friendly producers in the village. To be consumed in moderation… and only after the walk!

Deutsch :

Willkommen in Trélou-sur-Marne, im Herzen des Weinbaugebiets der Champagne. Von den Weinbaubetrieben aus führt dieser Weg durch die Weinberge hinauf, um Ihnen ein außergewöhnliches Panorama auf die Windungen der Marne zu bieten. Auf dem Weg nach unten empfehlen wir Ihnen unbedingt die Off-Road-Tour zu den Ufern der Marne und warum nicht eine Weinprobe bei einem der sympathischen Produzenten des Dorfes. In Maßen genießen… und erst nach dem Spaziergang!

Italiano :

Benvenuti a Trélou-sur-Marne, nel cuore dei vigneti della Champagne. Partendo dai vigneti, questo percorso si arrampica tra le vigne per offrirvi uno straordinario panorama sui meandri della Marna. Durante la discesa, consigliamo vivamente di percorrere il percorso in fuoristrada fino alle rive della Marna e, perché no, di fare una degustazione presso uno dei simpatici produttori del villaggio. Bevete con moderazione… e solo dopo la passeggiata!

Español :

Bienvenido a Trélou-sur-Marne, en el corazón de los viñedos de Champagne. Partiendo de los viñedos, esta ruta asciende entre las viñas para ofrecerle un extraordinario panorama del serpenteante Marne. Al bajar, le recomendamos encarecidamente la ruta fuera de la carretera hasta las orillas del Marne, y por qué no hacer una degustación en uno de los simpáticos productores del pueblo. Bebe con moderación… ¡y sólo después del paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-02-20 par Agence Aisne Tourisme