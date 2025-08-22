La Petite Beauce Coulommiers-la-Tour Loir-et-Cher

La Petite Beauce En VTC

La Petite Beauce 41100 Coulommiers-la-Tour Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Itinéraire 28 Aux portes de la Beauce, partez en roue libre à la découverte de nos paysages vendômois.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

At the gateway to the Beauce region, set off on a freewheeling tour of the Vendôme countryside.

Deutsch :

An den Toren der Beauce können Sie en roue libre auf Entdeckungsreise durch unsere Landschaften in der Vendôme gehen.

Italiano :

Alle porte della regione della Beauce, partite per un tour a ruota libera della campagna di Vendôme.

Español :

A las puertas de la región de Beauce, emprenda un recorrido libre por la campiña de Vendôme.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-29 par SIT Centre-Val de Loire