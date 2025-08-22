La Petite Beauce Coulommiers-la-Tour Loir-et-Cher
La Petite Beauce Coulommiers-la-Tour Loir-et-Cher vendredi 1 mai 2026.
La Petite Beauce En VTC
La Petite Beauce 41100 Coulommiers-la-Tour Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 13000.0 Tarif :
Itinéraire 28 Aux portes de la Beauce, partez en roue libre à la découverte de nos paysages vendômois.
https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07
English :
At the gateway to the Beauce region, set off on a freewheeling tour of the Vendôme countryside.
Deutsch :
An den Toren der Beauce können Sie en roue libre auf Entdeckungsreise durch unsere Landschaften in der Vendôme gehen.
Italiano :
Alle porte della regione della Beauce, partite per un tour a ruota libera della campagna di Vendôme.
Español :
A las puertas de la región de Beauce, emprenda un recorrido libre por la campiña de Vendôme.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-29 par SIT Centre-Val de Loire