La petite Cerelloise Randonnée en Nord-Touraine Cerelles Indre-et-Loire

La petite Cerelloise Randonnée en Nord-Touraine A pieds

La petite Cerelloise Randonnée en Nord-Touraine 37 Rue du Maréchal Reille 37390 Cerelles Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7800.0 Tarif :

Le circuit de la petite Cerelloise à Cerelles est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous aurez l’opportunité d’admirer quelques joyaux architecturaux comme l’église et son bourg pittoresque.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : La petite Cerelloise Hiking in Nord-Touraine

The Petite Cerelloise trail in Cerelles is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming walk, you’ll have the opportunity to admire some architectural gems such as the church and its picturesque village.

Deutsch : La petite Cerelloise Wandern in der Nordtouraine

Der Rundweg Petite Cerelloise in Cerelles ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung haben Sie die Gelegenheit, einige architektonische Juwelen wie die Kirche und den malerischen Marktflecken zu bewundern.

Italiano :

Il sentiero della Petite Cerelloise a Cerelles è certificato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa deliziosa passeggiata, avrete l’opportunità di ammirare alcuni gioielli architettonici come la chiesa e il suo pittoresco villaggio.

Español : La petite Cerelloise Senderismo en el norte de Turena

El sendero de la Petite Cerelloise, en Cerelles, está certificado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante este delicioso paseo, tendrá la oportunidad de admirar algunas joyas arquitectónicas como la iglesia y su pintoresco pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire