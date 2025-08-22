La petite Suisse d’Elincourt Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

La petite Suisse d’Elincourt A pieds Facile

La petite Suisse d’Elincourt Base Nature et Randonnée 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 3800.0 Tarif :

En partie sur le site forestier Départemental, venez découvrir le patrimoine naturel, géologique et historique de cette forêt à travers le sentier d’interprétation de la petite suisse.

Afin de compléter le parcours pédagogique de la Petite Suisse, nous avons mis en place un livret d’activité Les Richesses de la forêt destinée au plus jeunes à partir de 8 ans.

Ce parcours est constitué de 9 panneaux. Il permet de découvrir la diversité d’arbres et d’animaux qui vivent ici. Des informations et des jeux de réflexion vous attendent tout au long du parcours !

Afin de compléter les connaissances, nous vous invitons à répondre aux questions du livret d’activité Les Richesses de la forêt !

English : La petite Suisse d’Elincourt

Part of the Départemental forest site, come and discover the natural, geological and historical heritage of this forest through the Petite Suisse interpretation trail.

To complete the educational trail of La Petite Suisse, we have put together an activity booklet entitled Les Richesses de la forêt for youngsters aged 8 and over.

The trail consists of 9 panels. It allows you to discover the diversity of trees and animals that live here. Information and brain-teasers await you along the way!

To complete your knowledge, we invite you to answer the questions in the Riches of the Forest activity booklet!

Deutsch : La petite Suisse d’Elincourt

Entdecken Sie das natürliche, geologische und historische Erbe dieses Waldes auf dem Interpretationspfad der Petite Suisse, der sich teilweise auf dem Waldgebiet des Départemental befindet.

Um den Lehrpfad der Petite Suisse zu vervollständigen, haben wir ein Aktivitätsheft Les Richesses de la forêt für Kinder ab 8 Jahren zusammengestellt.

Dieser Parcours besteht aus 9 Tafeln. Er ermöglicht es, die Vielfalt der Bäume und Tiere, die hier leben, zu entdecken. Entlang des Parcours erwarten Sie Informationen und Denkspiele!

Um Ihr Wissen zu erweitern, beantworten Sie die Fragen im Aktivitätsheft Die Reichtümer des Waldes !

Parte del sito forestale dipartimentale, venite a scoprire il patrimonio naturale, geologico e storico di questa foresta attraverso il percorso di interpretazione della Petite Suisse.

Per completare il percorso didattico della Petite Suisse, abbiamo realizzato un libretto di attività intitolato Le ricchezze della foresta per i bambini a partire dagli 8 anni.

Questo percorso è composto da 9 pannelli. Permette di scoprire la diversità degli alberi e degli animali che vivono qui. Informazioni e rompicapo vi attendono lungo il percorso!

Per saperne di più, vi invitiamo a rispondere alle domande del libretto di attività Le ricchezze della foresta !

Español : La petite Suisse d’Elincourt

Forma parte del sitio forestal departamental, venga a descubrir el patrimonio natural, geológico e histórico de este bosque a través del sendero de interpretación de la Petite Suisse.

Como complemento del recorrido pedagógico de la Petite Suisse, hemos elaborado un cuaderno de actividades titulado Las riquezas del bosque para niños a partir de 8 años.

Este recorrido consta de 9 paneles. Permite descubrir la diversidad de árboles y animales que viven aquí. Información y acertijos le esperan a lo largo del recorrido

Para saber más, le invitamos a responder a las preguntas del cuaderno de actividades Las riquezas del bosque

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France