La Picardie verte Grandvilliers Oise

La Picardie verte En VTC

La Picardie verte Eglise 60210 Grandvilliers Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 45700.0 Tarif :

Champêtre à souhait, ce circuit ondule au cœur d’une Picardie à vocation agricole depuis Grandvilliers, vous pédalez entre les cultures de pommes de terre, les labours et pâturages, sur un plateau parsemé de bois, bosquets et vallons ombragés. Ici et là, vous croisez une belle bâtisse XVIIIe et maints petits bourgs.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Picardie verte

This circuit undulates in the heart of a Picardy with an agricultural vocation: from Grandvilliers, you pedal between potato crops, ploughing and pastures, on a plateau dotted with woods, groves and shady valleys. Here and there, you will come across a beautiful 18th century building and many small villages.

Deutsch : La Picardie verte

Diese ländliche Strecke führt Sie durch die landwirtschaftlich geprägte Picardie: Von Grandvilliers aus radeln Sie zwischen Kartoffelfeldern, Äckern und Weiden über eine Hochebene, die von Wäldern, Wäldchen und schattigen Tälern durchzogen ist. Hier und da treffen Sie auf ein schönes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert und viele kleine Dörfer.

Italiano :

Il percorso è quanto di più rurale si possa desiderare e si snoda nel cuore della vocazione agricola della Piccardia: da Grandvilliers si pedala tra coltivazioni di patate, campi arati e pascoli, su un altopiano costellato di boschi, boschetti e valli ombrose. Qua e là, incontrerete un bellissimo edificio del XVIII secolo e molti piccoli villaggi.

Español : La Picardie verte

La ruta es todo lo rural que se puede desear y serpentea por el corazón de la vocación agrícola de Picardía: desde Grandvilliers, se pedalea entre cultivos de patatas, campos arados y pastos, en una meseta salpicada de bosques, sotos y valles sombríos. Aquí y allá, se encontrará con un bello edificio del siglo XVIII y con muchos pueblecitos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France