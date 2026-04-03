La Pierr plate et le parcours pédagogique Héricourt Haute-Saône

La Pierr plate et le parcours pédagogique A pieds Difficile

La Pierr plate et le parcours pédagogique 46B Rue du Général de Gaulle 70400 Héricourt Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Randonnée nature vers Tavey, Verlans et la Pierre Plate, superbe belvédère. Entre patrimoine, forêt et Lizaine, un parcours plein de charme.

Difficile

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English :

Nature hike to Tavey, Verlans and the Pierre Plate, a superb lookout point. Between heritage, forest and Lizaine, a route full of charm.

Deutsch :

Naturwanderung nach Tavey, Verlans und La Pierre Plate, einem herrlichen Aussichtspunkt. Zwischen Kulturerbe, Wald und Lizaine, eine reizvolle Strecke.

Italiano :

Percorso naturalistico verso Tavey, Verlans e la Piastra di Pierre, un superbo punto di osservazione. Tra patrimonio, foresta e Lizaine, un percorso ricco di fascino.

Español :

Recorrido natural hasta Tavey, Verlans y la Placa Pierre, magnífico mirador. Entre patrimonio, bosque y la Lizaine, una ruta llena de encanto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data