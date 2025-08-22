La Pierre à Bénie Tugny-et-Pont Aisne

La Pierre à Bénie A pieds

La Pierre à Bénie De Tugny-et-Pont (parking devant la mairie ou le cimetière) 02640 Tugny-et-Pont Aisne Hauts-de-France

Homonyme du reptile fabuleux tué par Apollon, le village de Pithon aurait pu donner son nom à ce parcours qui sinue le long des méandres de la Somme. Après un passage par le plateau et ses vastes paysages, on redescend sur Tugny-et-Pont en s’approchant du mégalithe la Pierre à Bénie.

English :

Homonymous of the fabulous reptile killed by Apollo, the village of Pithon could have given its name to this route which winds along the meanders of the Somme. After a passage through the plateau and its vast landscapes, we go back down to Tugny-et-Pont by approaching the megalith the Pierre à Bénie (Blessed Stone).

Deutsch :

Das Dorf Pithon, Namensgeber des von Apollo getöteten Fabelreptils, hätte dieser Strecke, die sich entlang der Windungen der Somme schlängelt, ihren Namen geben können. Nach einer Fahrt über das Plateau mit seinen weiten Landschaften geht es wieder hinunter nach Tugny-et-Pont, wobei man sich dem Megalithen Pierre à Bénie nähert.

Italiano :

Il villaggio di Pithon, che prende il nome dal favoloso rettile ucciso da Apollo, potrebbe aver dato il nome a questo percorso che si snoda lungo i meandri della Somme. Dopo aver attraversato l’altopiano e i suoi vasti paesaggi, si scende a Tugny-et-Pont avvicinandosi al megalite della Pierre à Bénie.

Español :

El pueblo de Pithon, llamado así por el fabuloso reptil asesinado por Apolo, podría haber dado nombre a esta ruta que serpentea por los meandros del Somme. Tras atravesar la meseta y sus vastos paisajes, se vuelve a bajar a Tugny-et-Pont acercándose al megalito de la Pierre à Bénie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-29 par Agence Aisne Tourisme