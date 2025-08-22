La pierre à sel Cuffies Aisne

La pierre à sel A pieds

Ce circuit exigeant explore quelques charmants vallons du Soissonnais. Après avoir franchi de belles parcelles d’openfield à l’horizon dégagé, le parcours rejoint le Ru de Juvigny et la Pierre à Sel de Chavigny. Puis, en empruntant l’ancienne voie de chemin de fer métrique qui reliait autrefois Soissons à Chauny, il atteint le beau village de Vauxrezis. Enfin, s’engageant sur la chaussée Brunehaut (ancienne voie romaine), il explore deux autres vallons encaissés aux abords de Pasly et Cuffies.

This demanding circuit explores some charming valleys of the Soissonnais. After crossing some beautiful openfield plots on the open horizon, the route joins the Ru de Juvigny and the Pierre à Sel de Chavigny. Then, taking the old metric railway line that once linked Soissons to Chauny, it reaches the beautiful village of Vauxrezis. Finally, taking the Brunehaut causeway (old Roman road), it explores two other deep valleys on the outskirts of Pasly and Cuffies.

Diese anspruchsvolle Strecke erkundet einige reizvolle Täler im Soissonnais. Vorbei an wunderschönen Openfield-Parzellen mit freiem Horizont trifft die Strecke auf den Ru de Juvigny und den Salzstein von Chavigny. Auf der alten metrischen Eisenbahnstrecke, die einst Soissons mit Chauny verband, erreicht er das schöne Dorf Vauxrezis. Auf der Chaussée Brunehaut (einer alten Römerstraße) erkundet er schließlich zwei weitere tief eingeschnittene Täler in der Nähe von Pasly und Cuffies.

Questo percorso impegnativo esplora alcune incantevoli valli del Soissonnais. Dopo aver attraversato splendidi campi aperti con un orizzonte chiaro, il percorso raggiunge il Ru de Juvigny e la Pierre à Sel de Chavigny. Poi, seguendo la vecchia linea ferroviaria metrica che un tempo collegava Soissons a Chauny, si raggiunge il bellissimo villaggio di Vauxrezis e infine, seguendo la Chaussée Brunehaut (un’antica strada romana), si esplorano altre due profonde valli ai margini di Pasly e Cuffies.

Esta exigente ruta explora algunos encantadores valles del Soissonnais. Tras pasar por hermosos campos abiertos con un horizonte despejado, la ruta llega al Ru de Juvigny y a la Pierre à Sel de Chavigny. Después, siguiendo la antigua línea de ferrocarril métrico que unía Soissons con Chauny, llega al hermoso pueblo de Vauxrezis, y finalmente, siguiendo la Chaussée Brunehaut (una antigua calzada romana), explora otros dos profundos valles en las afueras de Pasly y Cuffies.

