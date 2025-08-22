La Pierre-Billot 7.5km Bransat Allier
La Pierre-Billot 7.5km Bransat Allier vendredi 1 mai 2026.
La Pierre-Billot 7.5km
La Pierre-Billot 7.5km Départ du parking de l’église 03500 Bransat Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au programme prairies parsemées de vieux chênes — au-dessus du vallon du Gaduet — et chemin de crête, qui réserve un panorama sur Saint-Pourçain, sous l’œil du puy de Montoncel et des monts d’Auvergne.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
On the program: meadows dotted with old oak trees above the Gaduet valley and a ridge path, offering a panoramic view of Saint-Pourçain, under the eye of the puy de Montoncel and the Auvergne mountains.
Deutsch :
Auf dem Programm stehen Wiesen mit alten Eichen oberhalb des Gaduet-Tals und ein Kammweg, der ein Panorama auf Saint-Pourçain unter dem Blick des Puy de Montoncel und der Monts d’Auvergne bereithält.
Italiano :
In programma: prati punteggiati da vecchie querce, sopra la valle del Gaduet, e un sentiero in cresta che offre una vista panoramica su Saint-Pourçain, sotto lo sguardo del puy de Montoncel e delle montagne dell’Alvernia.
Español :
En el programa: prados salpicados de viejos robles por encima del valle del Gaduet y un sendero de cresta, que ofrece una vista panorámica de Saint-Pourçain, bajo la mirada del puy de Montoncel y de las montañas de Auvernia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09