La Pierre-Billot 7.5km Bransat Allier

La Pierre-Billot 7.5km Bransat Allier vendredi 1 mai 2026.

La Pierre-Billot 7.5km

La Pierre-Billot 7.5km Départ du parking de l’église 03500 Bransat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au programme prairies parsemées de vieux chênes — au-dessus du vallon du Gaduet — et chemin de crête, qui réserve un panorama sur Saint-Pourçain, sous l’œil du puy de Montoncel et des monts d’Auvergne.

http://www.valdesioule.com/   +33 4 70 45 32 73

English :

On the program: meadows dotted with old oak trees above the Gaduet valley and a ridge path, offering a panoramic view of Saint-Pourçain, under the eye of the puy de Montoncel and the Auvergne mountains.

Deutsch :

Auf dem Programm stehen Wiesen mit alten Eichen oberhalb des Gaduet-Tals und ein Kammweg, der ein Panorama auf Saint-Pourçain unter dem Blick des Puy de Montoncel und der Monts d’Auvergne bereithält.

Italiano :

In programma: prati punteggiati da vecchie querce, sopra la valle del Gaduet, e un sentiero in cresta che offre una vista panoramica su Saint-Pourçain, sotto lo sguardo del puy de Montoncel e delle montagne dell’Alvernia.

Español :

En el programa: prados salpicados de viejos robles por encima del valle del Gaduet y un sendero de cresta, que ofrece una vista panorámica de Saint-Pourçain, bajo la mirada del puy de Montoncel y de las montañas de Auvernia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme