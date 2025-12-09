La Pierre de Vorges Busy Doubs

La Pierre de Vorges A pieds Difficulté moyenne

La Pierre de Vorges Mairie de Busy 25320 Busy Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Ce sentier est idéal à parcourir en famille. D’une distance moyenne, ce circuit vous permettra de contempler les paysages typiques de la Vallée du Doubs.

English :

This trail is ideal for families. This medium-distance trail takes in the typical landscapes of the Doubs Valley.

Deutsch :

Dieser Weg ist ideal für die ganze Familie. Auf dieser mittelgroßen Strecke können Sie die typischen Landschaften des Doubs-Tals bewundern.

Italiano :

Questo percorso è ideale per le famiglie. Questo percorso di media distanza permette di ammirare i paesaggi tipici della Valle del Doubs.

Español :

Este sendero es ideal para familias. Este sendero de media distancia recorre los paisajes típicos del valle del Doubs.

