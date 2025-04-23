La Pierre et le Coeur Vadencourt Aisne

La Pierre et le Coeur Vadencourt Aisne vendredi 1 août 2025.

La Pierre et le Coeur A pieds Facile

La Pierre et le Coeur 02120 Vadencourt Aisne Hauts-de-France

Durée : 75 Distance : 6000.0 Tarif :

Bienvenue à Vadencourt, village typique de Thiérache par son paysage de bocage et son petit patrimoine.

Découvrez son église Sainte-Madeleine, son château, son abbaye de Bohéries ou encore ses insolites maisons aux façades sculptées par Nicolas Grain. Bonne balade !

English : La Pierre et le Coeur

Welcome to Vadencourt, a typical village of Thiérache with its bocage landscape and small heritage.

Discover its church Sainte-Madeleine, its castle, its abbey of Bohéries or its unusual houses with facades sculpted by Nicolas Grain. Have a nice walk !

Deutsch : La Pierre et le Coeur

Willkommen in Vadencourt, einem Dorf, das aufgrund seiner Heckenlandschaft und seines kleinen Kulturerbes typisch für die Thiérache ist.

Entdecken Sie seine Kirche Sainte-Madeleine, sein Schloss, seine Abtei von Bohéries oder auch seine ungewöhnlichen Häuser mit den von Nicolas Grain geschnitzten Fassaden. Viel Spaß beim Wandern!

Italiano :

Benvenuti a Vadencourt, un tipico villaggio della Thiérache, con i suoi campi coltivati a siepi e il suo piccolo patrimonio.

Scoprite la chiesa di Sainte-Madeleine, il castello, l’abbazia di Bohéries o le insolite case con le facciate scolpite da Nicolas Grain. Buona passeggiata!

Español : La Pierre et le Coeur

Bienvenido a Vadencourt, un pueblo típico de Thiérache, con sus tierras de cultivo con setos y su pequeño patrimonio.

Descubra su iglesia Sainte-Madeleine, su castillo, su abadía de Bohéries o sus insólitas casas con fachadas esculpidas por Nicolas Grain. ¡Que tengas un buen paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France