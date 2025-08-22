La Pierre Frite Belleu Aisne

La Pierre Frite A pieds

La Pierre Frite 02200 Belleu Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Bienvenue sur les hauteurs de Belleu, au lieu-dit la Pierre-Frite, un écrin de verdure de 8 hectares recouvert

de pelouses calcicoles et géré par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. Le sentier

d’interprétation permet de découvrir une mosaïque de milieux (pelouse écorchée, rase, haute… boisements)

qui favorise le développement d’une multitude d’espèces de faune et de flore.

English :

Welcome to the heights of Belleu, to the Pierre-Frite, an 8-hectare green area covered with calcareous grasslands and managed by the Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France

and managed by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. The interpretation

allows you to discover a mosaic of environments (scorched grass, short, high … woodland)

which favours the development of a multitude of species of fauna and flora.

Deutsch :

Willkommen auf den Anhöhen von Belleu, am Ort Pierre-Frite, einer 8 Hektar großen grünen Oase, die bedeckt ist

mit Kalksteinrasen, der vom Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France verwaltet wird. Der Pfad

ermöglicht die Entdeckung eines Mosaiks von Lebensräumen (Schälrasen, kurzrasiger Rasen, Hochstaudenfluren … Wälder)

das die Entwicklung einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten begünstigt.

Italiano :

Benvenuti sulle alture di Belleu, nel sito Pierre-Frite, uno spazio verde di 8 ettari ricoperto da praterie calcaree e gestito dal Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France

e gestito dal Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. L’interpretazione

permette di scoprire un mosaico di ambienti (erba bruciata, bosco corto, alto…)

che favorisce lo sviluppo di una moltitudine di specie di fauna e flora.

Español :

Bienvenido a las alturas de Belleu, en el emplazamiento de Pierre-Frite, un espacio verde de 8 hectáreas cubierto de praderas calcáreas y gestionado por el Conservatorio de Espacios Naturales de los Altos de Francia

y gestionado por el Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. La interpretación

te permite descubrir un mosaico de entornos (hierba quemada, corta, alta… bosque)

que favorece el desarrollo de una multitud de especies de fauna y flora.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-06-17 par Agence Aisne Tourisme