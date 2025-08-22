La Pierre Frite Belleu Aisne
La Pierre Frite Belleu Aisne vendredi 1 mai 2026.
La Pierre Frite A pieds
La Pierre Frite 02200 Belleu Aisne Hauts-de-France
Bienvenue sur les hauteurs de Belleu, au lieu-dit la Pierre-Frite, un écrin de verdure de 8 hectares recouvert
de pelouses calcicoles et géré par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. Le sentier
d’interprétation permet de découvrir une mosaïque de milieux (pelouse écorchée, rase, haute… boisements)
qui favorise le développement d’une multitude d’espèces de faune et de flore.
English :
Welcome to the heights of Belleu, to the Pierre-Frite, an 8-hectare green area covered with calcareous grasslands and managed by the Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France
and managed by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. The interpretation
allows you to discover a mosaic of environments (scorched grass, short, high … woodland)
which favours the development of a multitude of species of fauna and flora.
Deutsch :
Willkommen auf den Anhöhen von Belleu, am Ort Pierre-Frite, einer 8 Hektar großen grünen Oase, die bedeckt ist
mit Kalksteinrasen, der vom Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France verwaltet wird. Der Pfad
ermöglicht die Entdeckung eines Mosaiks von Lebensräumen (Schälrasen, kurzrasiger Rasen, Hochstaudenfluren … Wälder)
das die Entwicklung einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten begünstigt.
Italiano :
Benvenuti sulle alture di Belleu, nel sito Pierre-Frite, uno spazio verde di 8 ettari ricoperto da praterie calcaree e gestito dal Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France
e gestito dal Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. L’interpretazione
permette di scoprire un mosaico di ambienti (erba bruciata, bosco corto, alto…)
che favorisce lo sviluppo di una moltitudine di specie di fauna e flora.
Español :
Bienvenido a las alturas de Belleu, en el emplazamiento de Pierre-Frite, un espacio verde de 8 hectáreas cubierto de praderas calcáreas y gestionado por el Conservatorio de Espacios Naturales de los Altos de Francia
y gestionado por el Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. La interpretación
te permite descubrir un mosaico de entornos (hierba quemada, corta, alta… bosque)
que favorece el desarrollo de una multitud de especies de fauna y flora.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-06-17 par Agence Aisne Tourisme