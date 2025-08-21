La Pigasse Grandrieux Aisne

La Pigasse A pieds

La Pigasse Rue Principale, au niveau du lavoir 02360 Grandrieux Aisne Hauts-de-France

De Grandrieux (dont l’étymologie signifie vue étendue ), jusqu’à Rouvroy-sur-Serre et sa charmante petite église, ce circuit vous livre un véritable concentré de Thiérache à base de petit patrimoine et de pleine nature !

English :

From Grandrieux (whose etymology means extended view ), to Rouvroy-sur-Serre and its charming little church, this circuit delivers you a real concentrate of Thiérache based on small heritage and nature!

Deutsch :

Von Grandrieux (dessen Etymologie weite Sicht bedeutet) bis nach Rouvroy-sur-Serre und seiner charmanten kleinen Kirche liefert Ihnen diese Route ein echtes Konzentrat der Thiérache auf der Grundlage von kleinen Kulturgütern und freier Natur!

Italiano :

Da Grandrieux (la cui etimologia significa vista estesa ), a Rouvroy-sur-Serre e alla sua incantevole chiesetta, questo tour vi offre un vero concentrato di Thiérache basato sul piccolo patrimonio e sulla natura!

Español :

Desde Grandrieux (cuya etimología significa vista extendida ), hasta Rouvroy-sur-Serre y su encantadora iglesita, este recorrido le ofrece un auténtico concentrado de Thiérache a base de pequeño patrimonio y naturaleza

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-03-12 par Agence Aisne Tourisme