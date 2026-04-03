La Plaine Champenoise Mailly-le-Camp Aube

La Plaine Champenoise Facile

La Plaine Champenoise 10230 Mailly-le-Camp Aube Grand Est

Durée : Distance : 66300.0 Tarif :

La Plaine Champenoise “ 65 km “ niveau facile. A voir lors de votre circuit: l’église Sainte-Tanche de Lhuître, la Vallée de l’Aube, l’église Saint-Etienne d’Arcis-sur-Aube

Facile

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English :

La Plaine Champenoise ? 65 km ? easy level. To see on your tour: Sainte-Tanche church in Lhuître, the Aube Valley, Saint-Etienne church in Arcis-sur-Aube

Deutsch :

La Plaine Champenoise ? 65 km ? leichtes Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundreise: die Kirche Sainte-Tanche in Lhuître, das Tal der Aube, die Kirche Saint-Etienne in Arcis-sur-Aube

Italiano :

La Plaine Champenoise ? 65 km ? livello facile. Da vedere durante il tour: la chiesa di Sainte-Tanche a Lhuître, la valle dell’Aube, la chiesa di Saint-Etienne ad Arcis-sur-Aube

Español :

La Plaine Champenoise ? 65 km ? nivel fácil. Lugares de interés: la iglesia de Sainte-Tanche en Lhuître, el valle del Aube, la iglesia de Saint-Etienne en Arcis-sur-Aube

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-07-28 par Aube en Champagne Attractivité