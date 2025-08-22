La Plaine de la Touffe Gilles Sainte-Geneviève Oise

La Plaine de la Touffe Gilles A pieds Difficulté moyenne

La Plaine de la Touffe Gilles Mairie, 2 Rue Maurice Bled 60730 Sainte-Geneviève Oise Hauts-de-France

Durée : 105 Distance : 7800.0 Tarif :

Découvrez le charme de la commune de Sainte Geneviève avec ses habitations de briques, typiques de l’architecture traditionnelle du Nord.

English:

Discover the charm of Sainte Geneviève with its brick houses, typical of traditional northern architecture.

Deutsch:

Entdecken Sie den Charme der Gemeinde Sainte Geneviève mit ihren Backsteinhäusern, die typisch für die traditionelle Architektur des Nordens sind.

Italiano:

Scoprite il fascino di Sainte Geneviève, con le sue case in mattoni tipiche dell’architettura tradizionale del nord.

Español:

Descubra el encanto de Sainte Geneviève, con sus casas de ladrillo típicas de la arquitectura tradicional del norte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France