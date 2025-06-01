La Plaine de Sonimare à cheval Hautot-Saint-Sulpice Seine-Maritime

La Plaine de Sonimare à cheval Eglise 76190 Hautot-Saint-Sulpice Seine-Maritime Normandie

Durée : 120 Distance : 11800.0

Balade en pays de Caux entre champs, plaine, mares, petits villages, hameaux et clos-masures.

English : La Plaine de Sonimare à cheval

Stroll in the Pays de Caux between fields, plains, ponds, small villages, hamlets and clos-masures.

Deutsch :

Wanderung im Pays de Caux zwischen Feldern, Ebenen, Teichen, kleinen Dörfern, Weilern und Clos-masures.

Italiano :

Una passeggiata nel Pays de Caux tra campi, pianure, stagni, piccoli villaggi, borghi e clos-masures.

Español :

Un paseo por el Pays de Caux entre campos, llanuras, estanques, pequeños pueblos, aldeas y cierres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme