La Plaine de Sonimare à cheval Hautot-Saint-Sulpice Seine-Maritime
La Plaine de Sonimare à cheval Hautot-Saint-Sulpice Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.
La Plaine de Sonimare à cheval
La Plaine de Sonimare à cheval Eglise 76190 Hautot-Saint-Sulpice Seine-Maritime Normandie
Durée : 120 Distance : 11800.0 Tarif :
Balade en pays de Caux entre champs, plaine, mares, petits villages, hameaux et clos-masures.
English : La Plaine de Sonimare à cheval
Stroll in the Pays de Caux between fields, plains, ponds, small villages, hamlets and clos-masures.
Deutsch :
Wanderung im Pays de Caux zwischen Feldern, Ebenen, Teichen, kleinen Dörfern, Weilern und Clos-masures.
Italiano :
Una passeggiata nel Pays de Caux tra campi, pianure, stagni, piccoli villaggi, borghi e clos-masures.
Español :
Un paseo por el Pays de Caux entre campos, llanuras, estanques, pequeños pueblos, aldeas y cierres.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme