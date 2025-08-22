La Plumette La Neuville-en-Hez Oise

La Plumette A pieds Très facile

La Plumette Maison Forestière du Magasin 60510 La Neuville-en-Hez Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Ce parcours familial est localisé au cœur de la forêt de Hez-Froidmont, un massif forestier vallonné aux charmes variés. Vous pourrez découvrir la lisière de cette belle hêtraie depuis la Maison forestière avant de parcourir quelques-unes des belles allées de cette forêt qui vit naître Saint-Louis.

English : La Plumette

This family trail is located in the heart of the Hez-Froidmont forest, a hilly forest massif with varied charms. You can discover the edge of this beautiful beech forest from the Maison forestière before walking along some of the beautiful paths of this forest which was the birthplace of Saint-Louis.

Deutsch : La Plumette

Dieser Familienpfad befindet sich im Herzen des Waldes von Hez-Froidmont, einem hügeligen Waldmassiv mit unterschiedlichen Reizen. Vom Forsthaus aus können Sie den Rand dieses schönen Buchenwaldes entdecken, bevor Sie durch einige der schönen Alleen dieses Waldes laufen, in dem Saint-Louis geboren wurde.

Italiano :

Questo percorso per famiglie si trova nel cuore della foresta di Hez-Froidmont, una foresta collinare dal fascino variegato. Dalla Casa della Foresta si possono scoprire i margini di questa bellissima faggeta, prima di percorrere alcuni dei bellissimi sentieri di questa foresta dove è nato Saint-Louis.

Español : La Plumette

Este sendero familiar está situado en el corazón del bosque de Hez-Froidmont, un bosque de colinas con diversos encantos. Desde la Casa del Bosque podrá descubrir el borde de este hermoso hayedo antes de recorrer algunos de los hermosos senderos de este bosque que vio nacer a Saint-Louis.

