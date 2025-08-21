La Pointe de Courpain Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

La Pointe de Courpain A pieds

La Pointe de Courpain 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 2600.0 Tarif :

La Pointe de Courpain (ou Courpin) est un territoire de 13 ha situé au confluent du Loiret et de la Loire. Ce site qui abrite une forêt alluviale de grand intérêt fait partie de la réserve naturelle de Saint-Mesmin.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Pointe de Courpain

La Pointe de Courpain (or Courpin) is a 13 hectare area located at the confluence of the Loiret and the Loire. The site, which is home to an impressive alluvial forest, is an integral part of the Saint-Mesmin nature reserve.

Deutsch :

Die Pointe de Courpain (oder Courpin) ist ein 13 ha großes Gebiet, das am Zusammenfluss von Loiret und Loire liegt. Dieses Gebiet, das einen Auenwald von großem Interesse beherbergt, ist Teil des Naturschutzgebiets Saint-Mesmin.

Italiano :

La Pointe de Courpain (o Courpin) è un’area di 13 ettari situata alla confluenza del Loiret e della Loira. Questo sito, che ospita una foresta alluvionale di grande interesse, fa parte della riserva naturale di Saint-Mesmin.

Español :

La Pointe de Courpain (o Courpin) es una zona de 13 hectáreas situada en la confluencia del Loiret y el Loira. Este lugar, que alberga un bosque aluvial de gran interés, forma parte de la reserva natural de Saint-Mesmin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire